Verwarde man staat met mes te zwaaien voor restaurant in Oudenaarde Ronny De Coster

06 maart 2020

20u42 2 Oudenaarde De politie heeft vanavond een man ingerekend, die gewapend met een mes een restaurant aan Tussenbruggen in Oudenaarde wou binnendringen. “Door de glazen deur te sluiten, konden we hem buiten houden, terwijl hij met zijn mes zwaaide en met een gebaar naar zijn keel aangaf dat hij ons wou aanvallen”, vertelt restauranthouder Steven Rijckaert onthutst.

Het incident deed zich voor aan het restaurant Pont Levis 18 nabij de ophaalbrug over de Schelde in Oudenaarde. “Ineens hoorden we iemand op de ruit kloppen. Het was een man van eind de dertig, die heel verward en ook agressief over kwam”, vertelt Steven Rijckaert.

“Restaurantgasten die bij het raam zaten, waren uiteraard flink geschrokken. We zijn naar de glazen deur aan de voorkant gestapt en hebben die dichtgemaakt. Intussen bleef de man maar proberen om binnen te geraken en zwaaide hij met een slagersmes. You, you and you, schreeuwde hij, terwijl hij met zijn mes naar mensen wees. Met een handgebaar naar zijn keel gaf hij aan, dat hij ons wou aanvallen. We hebben de deur kunnen vastmaken en hebben de politie gebeld”, vertelt Steven.

De interventieploeg was snel ter plaatse en kon de intussen al vertrokken woesteling overmeesteren aan de hefbrug over de Schelde. De man is gearresteerd.