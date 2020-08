Vertrekkende bezoekers van zomerbar houden omwonenden uit hun slaap: “Rond 1 uur wordt onze straat een racecircuit” Frank Eeckhout

13u16 10 Oudenaarde Bezoekers die ’s nachts de parking van zomerbar Absolut Beach in de Galgestraat in Oudenaarde verlaten, houden de omwonenden uit hun slaap. “Vroeger was dat hier een rustige buurt. Maar sinds die zomerbar werd geopend op de vroegere site van Santens worden wij elke nacht opgeschrikt door hels lawaai. We zijn dat beu”, zegt Kathelijne Putman. Uitbater Simon Christiaens vindt het jammer dat de omwonenden niet haar hem komen met hun problemen.

‘Marginalen’ noemen Kathelijne Putman en enkele buurtbewoners de bezoekers van zomerbar Absolut Beach, als ze rond 1 uur ‘s nachts met gierende banden huiswaarts keren. “Onze straat lijkt dan op een racecircuit. Bij warm weer kunnen wij niet eens met open raam slapen. Wij vragen ons af of de wetten in Oudenaarde veranderd zijn en dat men hier nu ongestoord mag racen en de nachtrust verstoren. Politie valt hier amper te bespeuren. Misschien vinden de agenten onze nachtrust van ondergeschikt belang. Rond sluitingsuur eens passeren zou al veel ongemakken kunnen voorkomen", zegt Kathelijne.

Winterbar

Er is echter licht aan het einde van de tunnel voor de omwonenden van de zomerbar want half september sluit Absolut Beach de deuren. “Dan kunnen we genieten van negen weken rust. Ja negen weken slechts want dan opent de winterbar en stelt zich hetzelfde probleem. We hebben ons ongenoegen al geuit aan het stadsbestuur maar vanuit die hoek blijft het oorverdovend stil. De burgemeester doet niet eens de moeite om te antwoorden op onze mails", zucht Kathelijne misnoegd.

Bij klachten overleggen wij telkens met de uitbater. De situatie wordt constant geëvalueerd en echt veel klachten zijn er niet Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) zegt dat de politie wel vaak controleert in de buurt van de zomerbar. “In de week zetten wij twee patrouilles in, in het weekend zelfs drie. Maar die kunnen natuurlijk niet permanent plaatsnemen ter hoogte van de Galgestraat. Bij klachten overleggen wij telkens met de uitbater. Die zet stewards in op de parking om zijn klanten te sensibiliseren. Wat daarbuiten gebeurt, hebben wij natuurlijk niet in de hand. De situatie wordt constant geëvalueerd en echt veel klachten zijn er niet", reageert de burgemeester.

Oplossing

Het is ondertussen de derde keer dat Simon Christiaens, uitbater van het Oudenaardse café Hanske De Krijger, zijn zomerbar Absolut Beach op de site van Santens organiseert. “Dat is altijd probleemloos verlopen. Ik vind het dan ook jammer dat sommige omwonenden ervoor kiezen om naar de media te stappen in plaats van eerst eens met mij te komen praten. Ik sta altijd open voor een gesprek en als er zich problemen stellen, kunnen we samen naar een oplossing zoeken", reikt Simon de klagers een hand.