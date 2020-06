Verschillende zones van jaagpad langs Schelde krijgen nieuw wegdek Ronny De Coster

03 juni 2020

16u19 2 OUDENAARDE/GAVERE/WORTEGEM-PETEGEM De Vlaamse Waterweg start volgende maandag met de vernieuwing van 4,5 kilometer jaagpad langs de Boven-Schelde in Avelgem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Gavere, Nazareth en De Pinte. Fietsers en voetgangers kunnen plaatselijke omleidingen volgen. Tegen 21 juni moet het werk af zijn.

In 2019 werd via het Financieringsfonds Eenmalige Uitgaven (FFEU) 10 miljoen euro vrijgemaakt voor De Vlaamse Waterweg nv om het comfort van jaagpaden te verhogen voor fietsers.“De Vlaming heeft de afgelopen maanden de fiets (her)ontdekt en ik wil hen graag ook op die fiets houden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters:

“We verhogen het comfort op de jaagpaden. Dit kan een stimulans zijn om meer te fietsen, niet alleen recreatief, maar ook voor het woon-werk of woon-schoolverkeer. Jaagpaden zijn heel geschikt als vlotte en veilige fietsverbindingen tussen woon-werkgebieden, aangezien ze meestal niet kruisen met het drukke wegverkeer.”

De aannemer werkt op het jaagpad op de linkeroever van de Boven-Schelde van 8 tot en met 21 juni. In Avelgem, Wortegem-Petegem en Oudenaarde gaat het om 3 kilometer in totaal. In Gavere, Nazareth en De Pinte is alles samen 1,5 kilometer te herstellen. Waar nodig wordt de fundering vernieuwd en overal krijgt het jaagpad een nieuwe onder- en toplaag in asfalt.

Omleidingen volgen

Omleidingen voor fietsers en voetgangers worden lokaal aangeduid. In Avelgem, Wortegem-Petegem en Oudenaarde kan je rondgaan via de andere Schelde-oever, tussen de Kluisbergenbrug en de N60-brug in Oudenaarde. In Gavere, Nazareth en De Pinte word je omgeleid via diverse plaatselijke routes.