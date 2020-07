Verrassing in Mater: Sint-Amelbergaommegang rijdt onaangekondigd uit in ingekrompen versie Ronny De Coster

10 juli 2020

Mater Verrassing vrijdagochtend in Mater. Hoewel de kermis in de deelgemeente van Oudenaarde als gevolg van de coronacrisis was afgelast, is toch de ruiterommegang onaangekondigd door het dorp getrokken. Wel in een fors ingekrompen versie om geen publiek aan te trekken.

De ruiterommegang in Mater is een van de oudste en ook grootste in de Vlaamse Ardennen. Deelnemers komen uit heel de regio. Maar dat was vandaag niet het geval: de organisatie had van het stadsbestuur de toestemming gekregen om de rondgang te organiseren, maar dan alleen met de plaatselijke ruitervereniging en met de uitdrukkelijke voorwaarde, dat er vooraf geen publiciteit zou worden gemaakt.

“Kijken mag, maar aankomen niet”, grapte de pastoor toen de ruiters voor de zegening aan de relikwie van de heilige Amelberga voorbij kwamen. En zo beleefde Mater zijn allerkleinste Amelbergaommegang ooit met een twintigtal ruiters, de plaatselijke muziekmaatschappij en maar een handvol toeschouwers.