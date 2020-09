Verrassende vondst in stadsarchief: replica van stadhuis van Oudenaarde duikt op in film van Wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs Ronny De Coster

09 september 2020

13u49 2 Oudenaarde In het archief in het stadhuis van Oudenaarde is een filmpje opgedoken van de replica van ons stadhuis op de wereldtentoonstelling in Parijs (1900).

In het filmpje vaart men langs de Seinekaai en beschrijft men de belangrijkste gebouwen van de deelnemende landen. Voor België staat daar het stadhuis van Oudenaarde.

“Het geeft nog maar eens aan hoe fier we mogen zijn op dit prachtig historisch monument in onze stad. We gaan dit filmfragmentje zeker gebruiken bij de actualisering van de film ‘verhaal van de stad’ in het MOU. Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat we dit historisch, prachtig erfgoedstuk dat ons stadhuis is, nog meer moeten uitspelen als een troef voor Oudenaarde als culturele trekpleister”, reageert cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) op de vondst.

In de film komt het stadhuis van Oudenaarde kort in beeld vanaf 4'38".