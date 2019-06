Veroordeelde bestuurder noemt vonnis ‘belachelijk’ en weigert rechtszaal te verlaten Lieke D'hondt

12 juni 2019

16u44 5 Oudenaarde Politierechter De Meyer kreeg in Oudenaarde af te rekenen met een koppige bestuurder. Een 37-jarige man uit Geraardsbergen weigerde de rechtszaal te verlaten nadat de politierechter hem een boete van 720 euro had opgelegd.

De man moest zich verantwoorden voor een snelheidsovertreding in een zone vijftig en het rijden met een ongekeurd voertuig. Hij kreeg van de politierechter de tijd om uit te leggen wat er aan de hand was, maar bij het aanhoren van het vonnis kon hij zich niet beheersen. Hij noemde de uitspraak ‘belachelijk’ en bleef discussiëren met de rechter. Nochtans legde de politierechter een deel van de boete met uitstel op. De man bleef volhouden dat hij het niet breed heeft en dat hij oorspronkelijk een minnelijke schikking had ontvangen, maar dat hij die niet kon betalen. “Dat is de reden waarom ik voor de rechtbank moet verschijnen. Omdat ik niet kan betalen, krijg ik nu een veel duurdere straf.”

Een uitleg waarmee de politierechter het niet eens was. “De reden waarom u hier moet verschijnen, is omdat u overtredingen hebt begaan. U zou beter wat minder snel rijden, dan moet u ook geen boetes betalen”, reageerde de rechter. Hij stuurde de man weg, maar die weigerde. Hij bleef vooraan in de rechtszaal staan, waardoor de procureur niet anders kon dan de politie bellen. Uiteindelijk was een interventie niet nodig en verliet de man zonder veel extra commotie te maken de rechtszaal.