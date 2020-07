Vernieuwing van Heurnestraat wordt vierjarenplan: “Een groot werk dat we in fasen uitvoeren” Ronny De Coster

02 juli 2020

14u46 8 HEURNE/EINE Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft plannen klaar voor de heraanleg van de Heurnestraat in Eine en Heurne. Het betonnen wegdek moet er plaats ruimen voor asfalt. Dat is zo’n groot werk, dat de stad het spreidt over vier jaar. “De Heurnestraat is heel lang. We moeten werken in fasen”, zegt schepen John Adam (Open Vld), bevoegd voor Openbare Werken.

“De Heurnestraat is op verschillende plaatsten in slechte staat. We krijgen enorm veel klachten van de bewoners over trillingen en lawaai die het verkeer veroorzaakt doordat veel betonnen platen gebroken zijn en los liggen”, zegt schepen John Adam.

Niet langer wachten op vernieuwing riolering

Dat de stad de werkzaamheden al die tijd bleef uitstellen, heeft volgens Adam te maken met de vernieuwing van de rioleringen, die nog op de planning staat. “We hadden die twee werkzaamheden graag gecombineerd, maar nu hebben we toch beslist om daarop niet meer te wachten: het zal nog te lang duren eer het rioleringsdossier klaar is. We kunnen de herstelling van het wegdek niet meer uitstellen”, motiveert Adam.

Vier jaar werken

Hij schat dat de vernieuwing van de Heurnestraat maar liefst vier jaar zal duren.”Het gaat over een heel groot werk: de Heurnestraat is 2,8 kilometer lang. We kunnen dat niet in één keer gedaan krijgen. Daarom zullen we werken in verschillende fasen. De keuze van de verschillende fases is gebaseerd op het aantal woningen langs de straat. De eerste loopt van de Heurnestraat 35-44 tot aan het kruispunt met Grimbergen. Dat stuk willen we nog dit jaar vernieuwd hebben: de aannemer zou in september of oktober aan de slag moeten gaan. Het betonnen wegdek ruimt plaats voor asfalt. De aannemer verbrokkelt de betonnen platen en gebruikt de brokstukken als onderlaag voor een wegdek in asfalt. Aan de inrichting van de weg verandert er niets”, voorziet Adam.