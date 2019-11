Vernieuwde kerstmarkt met grotere ijspiste, àlle kerstkraampjes op de Markt en het Huis van de Kerstman in Oudenaarde Ronny De Coster

05 november 2019

08u23 0 Oudenaarde Een grotere ijspiste, alle kerstkraampjes op de Markt en in het Bisschoppenkwartier het Huis van de Kerstman: dat zijn de grote veranderingen die het stadsbestuur dit jaar doorvoert om de eindejaarsperiode in het centrum van de stad nog aantrekkelijker en gezelliger te maken.

Er zullen dit jaar geen kerstkraampjes meer staan aan het Droesbekeplein. “Na een grondige evaluatie door onze diensten, standhouders en de handelaarsvereniging Oudenaarde Winkelstad moeten we zeggen, dat de kersmarkt op het Droesbekeplein geen succes was: het ligt afgelegen, buiten het zicht, in het donker en de kinderanimatie in de tenten lokte vorig jaar weinig volk. Dat kwam doordat de meeste bezoekers in de buurt van de Markt en de ijspiste bleven. Gevolg: niemand wil op Droesbeke nog een standplaats”, motiveert John Adam (Open Vld), schepen van Feestelijkheden waarom daar geen kraampjes meer komen.

“Alle chalets zullen op de Markt staan. Het zullen er dit jaar ongeveer veertig zijn”, voorziet Adam.

Verplichte openingsuren en gevarieerd aanbod

Om de kerstmarkt zo aantrekkelijk mogelijk te maken, maakt de stad duidelijke afspraken met de uitbaters van de chalets. “We vragen om de kerstkraampjes zo veel mogelijk open te houden. We willen zeker dat àlle chalets open zijn op vrijdag van 18 tot 21 uur, op zaterdag en zondag van 14 tot 21 uur en op 24, 26 en 31 december van 14 tot 17 uur. Dat is een minimum”, zegt de schepen.

De stad legt ook wel een sluitingsuur op: om 23 uur moeten alle kraampjes dicht. Ook op et aanbod wil John Adam ingrijpen. “We dringen er bij standhouders op aan, dat ze niet alleen eten en drinken verkopen. Om een sfeervolle kerstmarkt te creëren, heb je ook kraampjes nodig waar bezoekers leuke spullen en geschenkjes kunnen kopen. Dat gaan we zeker stimuleren”, neemt de schepen zich voor.

Huis van de Kerstman

En ook nieuw dit jaar: de Kerstman komt in Oudenaarde logeren! “We gaan in het Bisschoppenkwartier het Huis van de Kerstman inrichten. Met lichtversiering zullen we aangeven hoe bezoekers vanop de Markt via de Sint-Walburgastraat het Huis van de Kerstman kunnen bereiken. Kinderen kunnen er rustige knutselen, met de kerstman op de foto gaan en zich laten grimeren. Het Huis zal open zijn op vrijdag, zaterdag en zondag”, voorziet Adam.

Ijspiste wordt groter

Hét hart van het kerstgebeuren blijft de ijspiste. “Die zal dit jaar weet iets groter zijn: ze heeft een oppervlakte van 700 vierkante meter”, zegt sportschepen Peter Simoens (Open Vld). Voor de uitbating van de overdekte ijspiste doen we opnieuw beroep doen op de verenigingen van de stad.

Net als vorig jaar werden àlle verenigingen aangeschreven (sport, jeugd, cultuur, socio-cultureel, feestcomités, …), die aldus de mogelijkheid krijgen om hun clubkas te spijzen en mee te zorgen voor een onvergetelijke ambiance tijdens de kerstperiode. Hiervoor krijgen de verenigingen van de stad 40 euro per aanwezigheidsuur bij de schaatsbaan. Bijkomend voordeel is, dat de vereniging voor eigen rekening spijs en drank mag verkopen in de nabije chalet”, zegt Simoens.

De openingsavond van de ijspiste en kerstmarkt is op vrijdag 13 december met de Belleman en optredens door het schaatsteam Candy Muller en met discodansen voor het grote publiek.