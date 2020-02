Verkeersveilige dag: politiezone Vlaamse Ardennen controleerde onder meer langs de Kortrijkstraat Ronny De Coster

27 februari 2020

18u22 0 Oudenaarde In het kader van de Verkeersveilige Dag voert ook de politiezone Vlaamse Ardennen al de hele dag snelheidscontroles uit in Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem.

De verkeersveilige dag is een herinnering aan de zware kettingbotsing van 27 februari 1996 op de E 17 ter hoogte van Nazareth waarbij meer dan 200 wagens betrokken waren en 10 doden en 56 gewonden vielen.

De politie doet in de eerste plaats snelheidsconroles. Snelheid is immers de grootste oorzaak van ongevallen op de Belgische wegen. Bestuurders die te snel rijden, worden uit het verkeer gehaald, beboet en geconfronteerd met hun gereden snelheid. Daarnaast hebben agenten ook aandacht voor chauffeur die rijden onder invloed van alcohol en drugs of zonder veiligheidsgordel. Resultaten zijn er nog niet: de actie is nog volop bezig.