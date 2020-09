Verkeershinder door ongeval met vrachtwagen en personenwagen in Melden Ronny De Coster

16 september 2020

17u35 3 Oudenaarde Als gevolg van een ongeval met een vrachtwagen en een personenauto op de Berchermweg, de N8 tusssen Kluisbergen en Oudenaarde, moet het verkeer over één rijstrook.

De personenwagen reed in de richting Oudenaarde, toen die in aanrijding kwam met een vrachtwagen die uit de andere richting kwam. De personenwagen kwam aan overkant van de weg tot stilstand en is zwaar beschadigd. Bij de klap raakte niemand gewond.

Als gevolg van het ongeval moet het verkeer over één rijstrook, waardoor het aanschuiven is.