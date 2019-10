Verkeer wisselt van kant aan werf rotonde Samsonite op N60 in Oudenaarde Ronny De Coster

23 oktober 2019

22u35 0 Oudenaarde De heraanleg van de rotonde Bruwaan (Samsonite) in Oudenaarde gaat donderdag de tweede fase in. Dat wil zeggen, dat de aannemer wisselt van kant. Het verkeer blijft op de N60 over één rijstrook per richting rijden.

Het verkeer op de N60 naar Ronse rijdt terug op haar eigen weghelft. Wie rijdt in de richting Gent, blijft over de ventweg Westerring rijden. In deze fase is de Pruimelstraat weer toegankelijk via de N60 komend van Gent. Wegrijden kan naar de N60 richting Ronse. De ontsluiting van de bedrijven op Westerring blijft quasi hetzelfde als in de eerste fase.