Vergunning uitbreiding Retailpark N60 ingetrokken na klacht Oudenaarde Winkelstad en Groen-raadslid Ronny De Coster

29 augustus 2019

17u15

Bron: Eigen berichtgeving 6 Oudenaarde De raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning voor de uitbreiding van het Retailpark N60 in Eine vernietigd. De nv Abli had in februari een vergunning gekregen van de provincie, maar daartegen kwam een klacht van de handelaarsvereniging Oudenaarde Winkelstad en Groen-gemeenteraadslid Eric Meirhaeghe.

Dat Philippe Branteghem en Bart Van den Bossche van de nv Abli het in Oudenaarde niet onder de markt hebben, is wel het minste wat je kan zeggen. Hun plan om het 14.000 vierkante meter grote Retailpark N60 uit te breiden met nog eens 6.000 vierkante meter winkelruimte over twee verdiepingen en een grote parking, blijft op een ‘njet’ stuiten van de stad.

Provincie ziet er geen graten in

Nochtans, Branteghem en Van den Bossche krijgen wel telkens hun gelijk bij de provincie: daar was het ook dat ze vijf jaar geleden de vergunning kregen voor de gebouwen die er nu staan (en waar de stad ook tegen was) en tot drie keer toe zette de provincie ook al het licht op groen voor de omstreden uitbreiding. De meest recente goedkeuring door de provincie kwam er in februari. Toch rukten de graafmachines in Eine nog niet op: de stedelijke vzw Oudenaarde Winkelstad (de vereniging van handelaars uit het centrum) en ook Groen-gemeenteraadslid Eric Meirhaeghe trokken samen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om tegen de beslissing van de provincie beroep aan te tekenen.

Wij willen in Oudenaarde ondernemen en jobs creëren en vinden het onbegrijpelijk hoe fanatiek we daarin worden gedwarsboomd Investeerder Philippe Branteghem

En zij halen hun slag thuis. Voorlopig of definitief, dat is niet duidelijk, want het provinciebestuur kan nu binnen de vier maanden een nieuwe beslissing nemen.

“En zo blijven we maar bezig. Maar ik wil er niet veel meer over zeggen”, reageert Philippe Branteghem. “Wij willen in Oudenaarde ondernemen en jobs creëren en vinden het onbegrijpelijk hoe fanatiek we daarin worden gedwarsboomd”, bedenkt de investeerder.

Enquête

Enkele maanden geleden liet hij het Kortrijkse marketingbureau Wisely een enquête uitvoeren. Liefst 77,7% van de ondervraagden bleek positief tot zeer positief te staan tegenover de uitbreiding. “Dat is het bewijs dat alleen bange handelaars uit het centrum en politici tegen ons zijn, terwijl het publiek wél bijkomende winkels wil”, besloot Branteghem.