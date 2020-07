Vergeetachtige eekhoorn en Horebeekse Wereldboom vertolken hoofdrollen in nieuwste prentenboek van Hélène Poncelet uit Oudenaarde Ronny De Coster

19u19 3 OUDENAARDE/HOREBEKE Auteur en illustratrice Hélène Poncelet (43) uit Oudenaarde brengt na haar twee succesvolle prentboeken over Kikker Cas een nieuw werk. Voor haar nieuwe en ontroerende verhaal zijn de hoofdrollen weggelegd voor een vergeetachtige eekhoorn en een opmerkelijke boom in Horebeke.

Kikker Cas in het ziekenhuis was drie jaar geleden het erg succesvolle debuut voor Hélène Poncelet. De Opvolger Het grote verdriet van Kikker Cas verscheen in augustus vorig jaar en deed het minstens zo goed. “Maar mensen moeten nu ook niet gaan denken dat ik alleen maar kikkers kan tekenen” grapt ze.

Wereldboom

De Grote Meneer, dat is is een boom. De meer dan 100 jaar oude, statige eik staat in een zes hectare grote bos op de grens van Horebeke met Maarkedal en werd vijf jaar geleden uitgeroepen tot ‘Wereldboom’. Hélène Poncelet las in de krant een artikel over de boom en de passie waarmee boseigenaar Raoul Doosche uit Mater de eik koestert. “Dit sprak me zo aan, dat ik er mijn nieuw verhaal rond bouwde. Ik heb ook foto’s van de boom gebruikt, waarop ik zelf figuren heb bijgetekend”, vertelt de schrijfster.

Alzheimer

“De Grote Meneer gaat over een eekhoorn, die in de boom woont. Het dier wordt almaar vergeetachtiger. Daardoor weet het op een dag niet meer waar het haar wintervoorraad eikels heeft verstopt. Het is een verhaal over alzheimer, hoewel ik dat woord of “dementie” nergens in het boek gebruik. Jef Pelgrims, voorzitter van de Alzheimer Liga Vlaanderen, heeft het voorwoord geschreven”, vertelt de auteur.

De Grote Meneer kost 15 euro. Het is uitgegeven bij Beefcake Publishing en verkrijgbaar in elke boekhandel.