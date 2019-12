Verenigingen van Welden toosten op 2020 Ronny De Coster

27 december 2019

19u11 0 Oudenaarde In de Oudenaardse deelgemeente Welden trakteert de vzw Sint-Maarten op een nieuwjaarsdronk. “Iedereen is welkom, maar vooraf inschrijven is wel gewenst”, laat Paul Van de Weghe weten.

De organiserende vzw Sint-Maarten moedigt het sociaal leven in Welden aan beheert ook de ontmoetingsplaatsen ’t Schoolke en het Sint-Maartenshuis. Op zondag 5 januari vanaf 10.30 uur ontkurkt de vereniging de flessen bubbels en biedt ze ook een hapje aan in de gelegenheidsbar.

De plaatselijke verenigingen Gezinsbond, Okra en KVLV en het parochieteam van Welden ondersteunen het initiatief. Om in te schatten hoeveel flessen ze koel moet leggen, vraagt de organisatie om vooraf in te schrijven met een mail naar nieuwjaarwelden@gmail.com of een sms naar 0474/76.76.27.