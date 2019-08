Verbreding rotonde Samsonite op N60 in Oudenaarde voorzien voor najaar Ronny De Coster

16 augustus 2019

08u35 24 Oudenaarde Het Agentschap Wegen en Verkeer start dit najaar met de ombouw van de rotonde Samsonite op de gewestweg N60 in Oudenaarde. Het verkeersplein krijgt een extra rijstrook, er komen vrijliggende fietspaden en het asfalt wordt vernieuwd vanaf de rotonde tot net voor de brug over de Deinzestraat (N459).

De rotonde heeft vandaag maar één rijstrook. Het verkeer van de N60 moet vóór de rotonde van een dubbele naar een enkele rijstrook, waardoor er geregeld files ontstaan. Door de ombouw naar een tweestrooksrotonde en door de toeleidende wegen te verbreden, wil Wegen en Verkeer ervoor zorgen dat het verkeer vlotter kan doorstromen.

Fietspaden

Tegelijkertijd worden de fietspaden heraangelegd. Ze komen vrijliggend, dus naast de rijstroken voor het autoverkeer. Op de rotonde zelf hebben de fietsers geen voorrang. Er komt ook een veilige fietsverbinding tussen de rotonde en de Doornikse Heerweg. Tot slot vernieuwt Wegen en Verkeer ook de asfaltverharding van de N60 vanaf de rotonde tot net voor de brug over de Deinzestraat (N459).

In twee fasen

De werkzaamheden starten onder voorbehoud in het najaar en duren tot het einde van 2019. De exacte start- en einddatum zijn nog niet gekend.

De aannemer werkt in twee grote fases (per weghelft). Daardoor wordt de hinder voor het verkeer en de fietsers zoveel mogelijk beperkt. De volgorde van de fases wordt later bepaald.

Bereikbaarheidsadviseur

Om de ongemakken tijdens de werkzaamhedenen voor handelaars en bedrijven te drukken, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Wie vragen heeft over de bereikbaarheid van zijn zaak tijdens de werkzaamheden, kan de bereikbaarheidsadiveur contacteren per mail naar bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of telefonisch op: 0476/72.22.57.