Verbouwde bouwkeet wordt leesparadijs voor kinderen van KBO Sint-Jozef in Oudenaarde Ronny De Coster

04 maart 2020

21u04 0 Oudenaarde Leerlingen van KBO Sint-Jozef beschikken voortaan over een knusse boekenleesplek: op de speelplaats van de school staat een omgebouwde werfkeet waar ze boeken kunnen kiezen en lezen. “Een uitstekend middel om lezen plezant en aantrekkelijk te maken”, zeggen de schooldirecteurs Piet Bauters en Bart Dhaene.

“Deze werfkeet is indertijd door de firma Danlilith-Delmulle en heeft een tijd op de speelplaats van Sint-Lucas gestaan. Enkele jongeren van de vzw Wagenschot uit Eke hebben de handen uit de mouwen gestoken om de werfkeet helemaal in te richten. Het is nu een knusse plek waar kinderen van onze school rustig kunnen genieten om boeken te lezen. Ze mogen dat doen tijdens de pauzes, maar de keet zal ook door leerkrachten gebruikt worden wanneer zij in hun lessen met leesboeken en verhalen aan de slag gaan”, voorziet directeur Bart Dhaene.