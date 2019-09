Verbod op blokstaarten bij trekpaarden goed nageleefd op Paardenkijkdag in Oudenaarde Ronny De Coster

19 september 2019

16u36 0 Oudenaarde Inspecteurs van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn hebben op de ‘Officiële Prijskamp VFBT Oost-Vlaanderen in Oudenaarde’ een grondige controle gedaan op de naleving van het verbod op staartamputatie bij trekpaarden. Die ingreep gebeurde vroeger vooral om esthetische redenen. “Het verbod op blokstaarten werd goed nageleefd”, besluit Brigitte Borgmans, woordvoerder van het Vlaams Departement Omgeving.

Al sinds 2001 is blokstaarten bij paarden verboden, maar er was een uitzondering voorzien voor ingrepen uit medische noodzaak. Sinds 15 april 2018 is het evenwel ook verboden om aan wedstrijden en tentoonstellingen zoals prijskampen of jaarmarkten deel te nemen met trekpaarden waarvan de staart om medische redenen geamputeerd werd.

“Uit de controle op 15 september 2019 in Oudenaarde blijkt dat de trekpaardenhouders zich meer en meer schikken naar het verbod. Van de 112 paarden waren er 36 met lange staart; 30 daarvan waren geboren in 2018. Het volledige verbod op blokstaarten sinds 15 april 2018 heeft dus wel degelijk effect”, prijst Brigitte Borgmans, woordvoerder van het Vlaams Departement Omgeving, zich gelukkig.

Overtredende dierenartsen riskeren tuchtstraf

Voor de overige paarden, op één na, kon een medisch attest van voor 15 april 2018 voorgelegd worden. Die attesten waren afkomstig van 12 verschillende dierenartsen. “Daarbij viel de jonge leeftijd op waarop bij enkele veulens de staart geamputeerd werd. Normaal gezien gebeurt de ingreep niet vòòr de leeftijd van 4 maanden, maar nu bleek dat vijf veulens de ingreep op bijzonder jonge leeftijd moesten ondergaan: op 4 dagen, op 12 dagen, op 13 dagen, op 14 dagen en op 26 dagen. Dat de staart van vier van die veulens door dezelfde dierenarts in de eerste veertien dagen van april 2018 geamputeerd werd, net voor het ingaan van het verbod, sterkt het vermoeden dat er niet echt een medische noodzaak voor was. Dierenartsen die in de fout gaan, riskeren een tuchtstraf door de Orde van Dierenartsen”, waarschuwt Borgmans.

Ze kondigt aan, dat de Vlaamse dienst Dierenwelzijn ook nog op andere jaarmarkten controles zal uitvoeren.