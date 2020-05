Vera van Kinderkorf Oudenaarde laat klanten kiezen uit mandje kinderkleding dat ze aan huis brengt: “Zo krijgen ze toch nog het persoonlijke advies zoals in de winkel” Ronny De Coster

05 mei 2020

17u04 6 Oudenaarde Als de klanten niet naar mijn winkel mogen komen, dan draai ik de rollen maar gewoon om”, bedacht Vera De Keyzer die aan de Nederstraat in Oudenaarde de kinderkledingzaak Kinderkorf uitbaat. Ouders die kleren willen kopen voor hun kinderen, laten Vera weten wat ze ongeveer zoeken en de winkelierster breng dan een mandje met verschillende outfits waaruit ze kunnen kiezen. “Dat vinden ze veel aangenamer en dan zoeken op een website, die hen geen advies geeft. Ik moet er wat voor rondrijden, maar de reacties zijn overweldigend”, getuigt Vera.

Voor Vera De Keyzer kon de coronacrisis qua periode niet slechter vallen: uitgerekend in de weken dat ouders kleertjes zouden komen kiezen voor communie- en lentefeesten, blijft de deur op slot. “Sommige communicantjes en lentefeestkindjes hadden wel hun outfit al, maar voor de broertjes en zusjes moesten de meeste ouders nog bestellen. Voor een winkel als die van mij is dat financieel een heel zware dobber. Ik kon onmogelijk bij de pakken blijven zitten: er liggen meer dan 3.000 stuks in de winkel en de vaste kosten lopen natuurlijk door”, vertelt Vera.

Mijn klanten zijn een persoonlijke bediening gewend: ze kopen niet zomaar iets, maar verwachten advies. Dat kan je niet waarmaken met een webshop. Vera De Keyzer, zaakvoerster van Kinderkorf

Een webshop leek het meest voor de hand liggende alternatief, maar dat zag de Oudenaardse winkelierster niet zitten. “Mijn klanten zijn een persoonlijke bediening gewend: ze kopen niet zomaar iets, maar verwachten advies. Dat kan je niet waarmaken met een webshop”, legt Vera uit. Ze dacht: als de klant niet naar mijn winkel kan komen, kunnen we de zaken misschien omkeren. En dus gaat Vera zelf op stap, mét pakketjes kleren.

“Ouders die voor hun kinderen kleren willen kopen, laten me weten waarnaar ze op zoek zijn. Van mijn vaste klanten weet ik sowieso van welke stijl ze houden en wat bij hen past. Aan nieuwe klanten vraag ik om een fotootje van hun kind te bezorgen en om ook een vragenlijstje in te vullen, zodat ik hun smaak een beetje kan inschatten. Op basis daarvan stel ik enkele outfits samen. Ik stop die in een mandje en breng dat bij de mensen thuis. We spreken dan af, dat ik de dag nadien terugkeer. De kleertjes die de mensen willen kopen, houden ze en de andere neem ik weer mee”, legt Vera haar manier van werken uit.

Ook na heropening van de winkel

Het systeem kent een groot succes. “Ik krijg vele respons en formidabele reacties. Het valt zo erg in de smaak, dat ik het allicht ook zal blijven houden als de winkel weer open mag. Deze persoonlijke service aan huis kan er perfect naast blijven bestaan”, gelooft Vera.

Ze kijkt er wel erg naar uit om haar Kinderkorf te heropenen. “Ik hoor dat veel van mijn klanten zin hebben om weer te kunnen shoppen. Dat het in het begin allemaal een beetje voorzichtiger zal moeten, is wel duidelijk. Ik ga mijn winkel ook helemaal herinrichten om de social distancing te kunnen respecteren. Alles zal netjes per leeftijd liggen, zodat klanten niet de hele winkel moeten doorkruisen om de kleertjes te vinden die ze zoeken”, voorziet Vera.

Meer info: www.kinderkorf.be