Veiligheidscel Vlaamse Ardennen sluit met supermarkten charter af voor bescherming klanten en medewerkers in Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem Ronny De Coster

25 maart 2020

15u48 0 Oudenaarde Uitbaters van supermarkten in de politiezone Vlaamse Ardennen hebben van de intergemeentelijke veiligheidscel concrete aanbevelingen gekregen om het winkelen in hun zaak voor klanten en medewerkers veilig te laten verlopen. “Op die manier hebben ze een houvast om de veiligheidsregels te interpreteren en toe te passen”, zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

“Supermarkten blijven plaatsen waar veel mensen van verschillende leeftijden noodgedwongen samen komen. Voor hen heeft de intergemeentelijke veiligheidscel een charter opgemaakt om de handelszaken een houvast te geven om het Ministerieel Besluit en aanvullende richtlijnen beter te kunnen interpreteren en toe te passen”, zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). Het naleven van de afstandsregels van essentieel belang is in de strijd tegen het virus”, merkt De Meulemeester op.

Door een charter op te stellen, dat de winkeliers vrijwillig ondertekenen, wil de veiligheidscel duidelijkheid scheppen en voorkomen dat de politie repressief moet optreden.

13 punten

De winkeliers hebben het charter intussen al ontvangen. Het bevat 13 aandachtspunten:

1. Permanente reiniging. De medewerkers doen continu een toer om alle oppervlakken te ontsmetten (handvaten, weegschalen, broodmachines, self-scanners, bancontact-bakje, winkelwagentjes,...)

2. De supermarkt is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op het aantal personen in de winkel. Richtlijn is 1 persoon per 10 m². We raden aan enige reserve t.o.v. de richtlijn in te bouwen. Het maximum aantal moet duidelijk worden geafficheerd aan de buitendeur van de winkel.

3. Klanten schuiven voor de ingang aan in een rij met de nodige afstand.

4. Elke klant komt in de mate van het mogelijke alleen de winkel binnen (geen koppels - kleine kinderen worden op het zitje van het winkelwagentje geplaatst) en moet verplicht een winkelwagen nemen. Zo behoud je beter de aangeraden afstand van 1.5m.

5. Tijdens de openingsuren dient er permanent iemand aan de ingang van de winkel toezicht te houden op de naleving van voorgaande.

6. De winkeltijd dient beperkt te blijven tot max 30 minuten.

7. Bonnen worden niet aanvaard en acties zijn niet toegelaten.

8. De klant wordt aangeraden om elektronisch te betalen.

9. Ziekenhuismedewerkers, verplegers en politiemensen met badge hoeven niet aan te schuiven om de winkel binnen te komen.

10. Medewerkers aan de kassa worden beschermd door plexiglas. Overal in de winkel hebben medewerkers ontsmettingsmiddel staan om voldoende te desinfecteren.

11. Alle tastings en meetings zijn verboden.

12. De medewerkers en klanten worden dagelijks gewezen op het belang van de nodige afstands- en hygiëneregels

13.Aan de kassa’s, weegschalen en broodmachines is de te houden afstand afgeplakt op de vloer.