Veertiende veroordeling voor bestuurder met zware voet: 32 kilometer per uur te snel in zone 70 Lieke D'hondt

12 juni 2019

13u20 0 Oudenaarde Een veertigjarige truckchauffeur uit Oudenaarde moet zijn rijbewijs acht dagen inleveren. De man reed met zijn personenwagen 102 kilometer per uur in een zone 70.

Bovenop het rijverbod moet de bestuurder ook een effectieve boete van 280 euro betalen. Opvallend is het palmares van de man. Op zijn strafblad staan al 13 veroordelingen in het verkeer, waarvan vijf voor overdreven snelheid. “Ik moet voor mijn werk van klant naar klant rijden en ik moet me soms opjagen", legt de man uit in de politierechtbank. De politierechter legt een deel van de geldboete met uitstel op, maar verleent voor het rijverbod geen gunsten meer aan de man.