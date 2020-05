Veel lachende gezichtjes: de speelpleinen zijn opnieuw open Lieke D'hondt

27 mei 2020

18u15 1 Oudenaarde De speelpleintjes zijn tot vreugde van heel wat kinderen woensdag opnieuw open gegaan. Een overrompeling was het niet, maar er was wel weer speelplezier op de schommels, klimtouwen en glijbanen in de regio.

Nala en Aiko kwamen spelen op het speelplein aan het zwembad in Oudenaarde. “We passeren hier vaak en altijd moesten we zeggen dat ze nog steeds niet op het speelplein mochten”, vertelt hun mama. “Ze zijn dus heel blij dat ze hier nu wel opnieuw mogen spelen. Ze hebben wel een schommel bij oma en opa, maar dat is niet hetzelfde natuurlijk.”