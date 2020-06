Vandaal gooit witte verf tegen gevels van twee woningen aan Remparden in Oudenaarde Ronny De Coster

17 juni 2020

23u54 4 Oudenaarde Aan Remparden in Oudenaarde is woensdagavaond rond elf uur een opmerkelijk geval van vandalisme vastgesteld: de gevels van twee woningen zijn met witte verf besmeurd.

Een bewoner werd gealarmeerd door lawaai op straat en merkte bij het openen van de voordeur dat de gevel met verf was besmeurd. Ook op het aanpalende huis zit verf. Van de dader(s) is geen spoor. Een team van de brandweer kwam ter plaatse, maar het opruimen zal een klus zijn voor een gespecialiseerde firma. Op vraag van de betrokkene eigenaars publiceren we geen foto van de schade.