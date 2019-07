Vanaf vandaag 58 euro boete voor wie met auto over de Oudenaardse Markt rijdt Ronny De Coster

02 juli 2019

11u50 0 Oudenaarde Wie met de auto de Markt van Oudenaarde oversteekt, komt niet langer ongestraft weg: de politie deelt vanaf vandaag boetes uit. Kostprijs: 58 euro.

Alleen gemotoriseerd vervoer met een vergunning (waaronder autobussen van De Lijn) mag via de zuidkant de Markt oversteken. Om die maatregel te laten naleven werd een ANPR-camera (camera met nummerplaatherkenning) geïnstalleerd.

De camera is al op 11 juni in werking gesteld en registreerde maar liefst 951 overtredingen. De politie heeft alle betrokken chauffeurs een brief gestuurd. Daar zat nog geen boete bij, omdat de voorbije drie weken als een sensibiliseringsperiode wordt beschouwd.

Maar vanaf vandaag wordt het menens: wie nu met de auto over de Markt rijdt, betaalt daardoor 58 euro.