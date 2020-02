Vakantieopvang “Give us a Break” voor kinderen met een beperking verhuist naar MPI Eine Ronny De Coster

18 februari 2020

19u33 0 Oudenaarde De vzw Give us a Break blaast de komende krokusvakantie twee kaarsjes uit en verhuist ook. “We nemen onze intrek in de gebouwen van het MPI in Eine”, kondigt voorzitter Kristophe Thijs aan.

De vakantieopvang voor kinderen met een beperking werd begin 2018 opgestart en was meteen een schot in de roos. Elke dag dat er vakantieopvang werd aangeboden, was volzet. Voor de eerste keer zal de vakantieopvang de komende vakantie overigens plaatsvinden in de gebouwen van het MPI in Eine.

“Los van eender welke onderwijsdiscussie ook hebben we altijd de pluralistische gedachtegang als een prioriteit beschouwd. Vandaar ook de organisatie van onze opvang over alle onderwijsnetten heen. Een opvang aanbieden staat voor ons volledig los van het onderwijsgebeuren. We willen net ook voor al onze kinderen een vakantiegevoel creëren. Een warme opvang waar ieder kind zich thuisvoelt, is onze insteek. Het MPI van Eine biedt ons met de vele faciliteiten op maat van kinderen met een beperking zeker die mogelijkheid”, aldus het bestuur van Give us a Break.

Verschillende visie

Door een verschil in visie zijn de wegen van Give us a Break en het KBO-net enkele weken terug uit elkaar gegaan. “We dragen als organiserende ouders alle kosten zelf en zijn dan ook heel blij met de vele blijken van steun die we blijven ontvangen. Die steun is onontbeerlijk om het project levensvatbaar te houden en die ook de komende jaren nodig zal blijven. Zonder onze sponsors en de gemeentebesturen die hun steentje bijdragen, staan we nergens. Doordat intensieve ondersteuning bij kinderen met een beperking groot is, dikt onze loonkost stevig aan. Zelfs na twee jaar werking geeft de Vlaamse overheid nog altijd niet thuis om onze opvang structureel te ondersteunen, terwijl de nood in de regio Vlaamse Ardennen immens groot is. Met andere woorden, onze noodkreet klinkt luider dan ooit”, zegt Kristophe Thijs.