Vader riskeert acht maanden cel voor shaken baby syndroom: “Enkel geschud om baby weer wakker te krijgen na val” LDO

18 oktober 2019

13u41 0 Oudenaarde Een 44-jarige vader uit Oudenaarde heeft zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen aan zijn drie maanden oude baby. De man schudde de baby door elkaar. “Maar het gebeurde in een paniekreactie.”

De vader en moeder van een ondertussen vier jaar oude kleuter staan tegenover elkaar in de correctionele rechtbank. Toen het kind drie maanden oud was, belandde het op de spoeddienst omdat het door elkaar geschud was door de vader. De baby moest zes dagen aan de beademing blijven, maar herstelde uiteindelijk.

De vader geeft toe dat hij het kind door elkaar heeft geschud. “Maar het gebeurde in een paniekreactie. Ik was met de baby in mijn armen over een wasmand gestruikeld en gevallen. De baby reageerde niet meer en ik heb hem geschud om hem wakker te krijgen. Dat is ook gelukt, maar twee minuten later viel hij weer flauw. Ik ben dan in paniek naar de buurvrouw gerend en dan zijn we naar het ziekenhuis in Ronse gereden. Ik besefte al snel dat ik een fout had gemaakt, ik had de baby niet mogen schudden. Ik deed het in een paniekreactie”, legt de man uit in de rechtbank.

Eerst vertelde hij dat de baby zich had verslikt in zijn flesje, daarna dat hij over de wasmand is gevallen. Pas bij de CT-scan bleek dat het om het shaken baby syndroom ging Advocate van de mama van de baby

Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van acht maanden en een boete van 300 euro.

De advocate van de moeder van de baby wijst de rechtbank op het feit dat de man in het ziekenhuis niet onmiddellijk heeft verteld dat hij de baby door elkaar heeft geschud. “Eerst vertelde hij dat de baby zich had verslikt in zijn flesje, daarna dat hij over de wasmand is gevallen. Pas bij de CT-scan bleek dat het om het shaken baby syndroom ging. Daarna heeft hij nog beweerd dat het een huilbaby was en maakte hij de moeder zwart door te stellen dat ze een slechte mama is.”

De verdediging vraagt de vrijspraak en verwijst naar de positieve verslagen van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en de begeleiding die het gezin heeft doorlopen. “De klacht van de moeder is er pas gekomen een half jaar na de feiten, toen de relatie alsnog op de klippen is gelopen.”

Vonnis op 15 november.