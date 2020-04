Uitbater van eethuis trakteert personeel van AZ Oudenaarde op kebab: “Laat ons allemaal eens iets doen voor een andere” Ronny De Coster

06 april 2020

17u41 0 Oudenaarde De uitbater van het eethuisje Kebab & Friethouse aan de Bergstraat in Oudenaarde heeft het personeel van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde getrakteerd op een smakelijke kebab.

“Iemand die als verpleger werkt op de spoedafdeling is klant van mij. Deze week kwam hij een maaltijd afhalen en ik vond dat die man er zo vermoeid uitzag. Hij vertelde me hoe hard het verplegend personeel in deze coronatijden moet zwoegen. Toen dacht ik: die mensen verdienen toch een schouderklopje. En hoe kan ik dat als uitbater van een kebabzaak beter doen dan ze eens te trakteren op een maaltijd? Eigenlijk wou ik dat doen met het hele ziekenhuis, maar dat kon niet wegens de verhoogde veiligheidsmaatregelen die nu van kracht zijn”, vertelt Majdi, zaakvoerder van Kebab & Friethouse.

Voorbeeld stellen

“Natuurlijk is de bezorging gebeurd helemaal volgens de regels qua veiligheid. Ik wou dit in de eerste plaats doen om de mensen in de zorg te bedanken. Maar tegelijk wil ik hiermee ook een voorbeeld stellen en mensen oproepen om in deze barre tijden ook iets te doen voor anderen”, besluit Majdi.