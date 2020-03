Uitbaatster eethuis Økkerennoot roept op tot solidariteit: “Laat ons in Oudenaarde samen een thuisbezorgdienst organiseren” Ronny De Coster

13 maart 2020

13u44 46 Oudenaarde “Laat ons met verschillende horecazaken in Oudenaarde samenwerken om een gemeenschappelijke thuisbezorgdienst voor maaltijden te organiseren”, zo roept Charlotte van Zele haar collega’s op. Zij baat aan de Nederstraat in Oudenaarde het eethuis Økkerennoot uit. “We moeten creatief en solidair zijn”, vindt ze.

“Natuurlijk komen de maatregelen hard aan. Zelf schakel ik over op afhaalmaaltijden. We gaan onze kaart een beetje aanpassen en alle gerechten voorzien om mee te geven, want de verbruikszaal gaat noodgedwongen dicht”, vertelt Charlotte.

“Ik vrees dat niet iedereen in de horeca het hoofd boven water houdt”, gaat ze verder. “Ik wil ook maaltijden aan huis leveren. En ik zie dat heel wat collega’s dat ook van plan zijn. Alleen: het lijkt me niet te doen dat we nu ook allemaal apart met een auto gaan rondrijden om die gerechten te bezorgen. Dat wordt praktisch nogal moeilijk en zou ook heel tijdrovend zijn. Daarom lanceer ik een oproep naar mijn collega’s in de horeca voor de organisatie van een gemeenschappelijke thuisbezorgdienst. Het moet toch kunnen dat dezelfde koerier maaltijden van mij en andere collega’s vervoert. In deze barre tijden moeten we solidair en creatief zijn”, vindt Charlotte. Ze heeft ook een boodschap voor de klanten. “Koop bij de plaatselijke handelaar. In Oudenaarde hebben we door de vernieuwing van de Markt geen gemakkelijke periode achter de rug”, besluit Charlotte.