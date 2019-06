UIT ETEN - Les Gitanes in Edelare**** Ronny De Coster

19 juni 2019

08u16 10 Oudenaarde Vijf maanden geleden kreeg de bekende bedevaartkapel van Kerzelare in Edelare een opmerkelijke overbuur: Les Gitanes. En dat het restaurant duidelijk niet het zoveelste eethuisje boven de Edelareberg is, mag ondertussen duidelijk zijn.

De naam 'Les Gitanes' refereert aan het zigeunerleven en trekt die sfeer helemaal door met een druk, maar daardoor wel erg gezellig interieur. Aan de muren: een ouderwets behang en afbeeldingen van woonwagens en zigeunervrouwen, 'gitanes'. Op de achtergrond speelt melancholische, Portugese fado-muziek.

Het huisaperitief 'Gitanes Maison' komt in een fraai verguld glas en houdt mooi het evenwicht tussen het bittere van vermout met het zoete van sherry en sinaaslikeur. De bijzonder vriendelijke zaalmeester zet er een bordje mini-pico's met een kruidige tapenade naast en laat ons ook ervaren hoe een superieure pata negra van een croqueje een fijne amuse maakt.

'Vanuit de duurzame gedachte kiezen wij ervoor om geen wijn uit alle werelddelen in te vliegen', staat op de kaart. Geen nood: we mogen kiezen uit meer dan twintig Europese. Het wordt een stevige en zeer smaakvolle, maar iets te koel geserveerde Portugese Casal da Coulheira.

Het geitenkaasje bovenop mijn 'crispy salade' is niet alleen duurzaam (bio), maar ook een flinke brok. Op vlak van presentatie is dit voorgerechtje geen hoogvlieger, qua smaak des te meer.

Nog zo'n kanjer is de zeetong die als hoofdgerecht op het bord van mijn partner belandt en die, vergezeld van een bijzonder fris slaatje met een heerlijke dressing, alleen maar goede punten krijgt.

Ik heb geen reden tot afgunst: de filet pur van de Oostenrijkse Holstein-melkkoe, gebakken in een gesloten Spaanse Josper-grill op houtskool, is perfect gekruid en heerlijk sappig.

Kan daar nog een dessertje bij? De sabayon, besteld met rode vruchten, wordt opgediend met alleen maar aardbeien. Verder is hij helemaal comme il faut: luchtig.

We betalen 178 euro en vinden dat we voor die prijs flink in de watten werden gelegd.

Een tip: ga je naar Les Gitanes, kies dan een zomerse avond. Dan kan je op het terras als een echte zigeuner dineren onder een nomaden-tentzeil.

ONZE SCORE: Eten 9/10 • Bediening 8,5 • Comfort 8,5

Les Gitanes, Kerzelare 127 in Oudenaarde, www.lesgitanes.be