UIT ETEN - Eetcafé Paulette in Ename**** Ronny De Coster

22 mei 2019

11u57 3 Oudenaarde Tot twee jaar geleden reisde An-Sofie Kestelyn nog de wereld rond als fotojournaliste voor onder meer de Nederlandse Volkskrant en maakte ze zo grote faam. Het fototoestel ligt intussen opgeborgen, want op haar 28ste had de Enaamse ineens genoeg van haar rondtrekkende bestaan en besliste ze om zich te settelen in haar dorp. Ze runt er het Eetcafe Paulette, vernoemd naar haar grootmoeder.

Wat opvalt als je bij Paulette binnen stapt, is de opdeling van de ruimte: je tafelt niet in een grote zaal, maar in een van de verschillende kamers die helemaal de sfeer van oma's tijd ademen.

Eetcafé Paulette biedt een beperkte kaart. "Om te garanderen dat alles vers is", luidt het. Er is keuze uit drie hapjes 'to share'. Voorgerechten zijn er niet. Vijf hoofdgerechten heeft Paulette te bieden. Op het krijtbord staan nog wisselende suggesties. Vandaag zijn dat zelfgemaakte bitterballen (10 euro) als hapje en witte asperges uit Oost-Rozebeke met palourdes-mosselen, garnalen, een gepocheerd eitje en daslook (28 euro) als hoofdschotel.

Als amuse kiezen we de charcuterieplank (14 euro) met daarop Enameham, gerijpt rundvlees, coppa en droge worst en de rillette van brasvar (9 euro) met huisgemaakte pickles. Vooral het laatste zal een blijvende indruk nalaten.

De wijn komt beetje te vroeg, want met onze Campari Orange (9,30 euro, helaas geen vers fruitsap) en Aperol Spritz (8 euro) en hapjes zijn we nog niet klaar.

Mijn partner heeft de asperges (foto) besteld. Op mijn bord komt de stoverij van konijnenbout met gratin dauphinois en Doyennepeer (22 euro). Het charmante servies lijkt recht uit oma Paulettes keukenkast te komen. Beide gerechten scoren hoog qua smaak en presentatie. Al is Eetcafé Paulette duidelijk niet het restaurant van de grote porties.

Het frisse citroentaartje (7 euro) krijgt goede punten. De Coupe Paulette (8 euro), het lievelingsdessert van oma, bestaat uit twee bolletjes huisgedraaid ijs met home-made karamel en bresilienne-nootjes. Oma had smaak, maar zij had wel een bolletje meer geschept.

Met achteraf nog een cappuccino en Italian coffee landen we op 141,30 euro, wat best pittig is.

Tafelen bij Paulette is genieten van een lekkere keuken in een nostalgisch en bijzonder smaakvol ingericht interieur. We werden er bediend door vriendelijk en uitermate enthousiast personeel.

ONZE SCORE: Eten 8/10 • Bediening 9/10 • Comfort 8/10

Eetcafé Paulette, Enameplein 12 in Oudenaarde, www.eetcafepaulette.be