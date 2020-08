UGent brengt lokale weersverschillen tijdens hittegolf in kaart: “Tot 7 graden warmer in centrum van Gent” Lieke D'hondt

13 augustus 2020

16u27 3 Oost-Vlaanderen De weerstations van de UGent draaien tijdens deze hittegolf op volle toeren. Op zestig locaties in Vlaanderen heeft de universiteit samen met scholen weerstations geplaatst om onder meer de invloed van water en groen op het weer te onderzoeken. Dat levert nu interessante lokale data op, waar steden en gemeenten mee aan de slag kunnen.

De Donkvijver in Oudenaarde, de Sterre in Gent, het drinkwaterbassin in Kluizen (Evergem) en het centrum van Sint-Niklaas zijn maar enkele voorbeelden van locaties waar onderzoekers de temperatuur, neerslag, luchtdruk, luchtvochtigheid en windsnelheid in de gaten houden. Ze maken deel uit van het Vlinderproject van de UGent en leveren sinds december 2019 dankzij de lokale weerstations, vaak geplaatst door scholen, interessante data over lokale weersverschillen.

“De locaties zijn heel divers en verschillend. Zo meten we in steden, maar ook in bossen en op meren”, zegt projectverantwoordelijke Steven Caluwaerts. “Daardoor kunnen we onderzoeken welke invloed de omgeving heeft op het weer. In een stad, bos of veld kan het weer namelijk verschillen. Het fenomeen van hitte-eilanden in de stad, waar het vooral ’s nachts veel warmer kan zijn dan elders, kennen we al. Maar met het Vlinderproject tonen we ook voor specifieke plaatsen aan hoe groot het effect is.”

Hitte-eilanden

De Vlinderstations sturen elke vijf minuten een update door en de gegevens ervan zijn live te raadplegen op vlinder.ugent.be/dashboard. “Uit de resultaten kunnen we afleiden dat ook in Oost-Vlaanderen hitte-eilanden ontstaan in de steden. In Gent meten we ’s nachts in het centrum van de stad verschillen tot 7 graden in vergelijking met weerstations buiten de stad. In Sint-Niklaas en Aalst is het verschil iets kleiner: zo’n 5 tot 6 graden. De temperatuurverschillen zijn kleiner overdag dan ’s nachts. We merken ook dat water een invloed heeft op het weer. Het drinkwaterbassin in Kluizen en de Donkvijver in Oudenaarde zorgen overdag voor een beperkte afkoeling, maar ’s nachts verdwijnt het koelend effect”, legt Caluwaerts uit.

De zestig weerstations zijn handig om na te gaan of de gedetailleerde weersvoorspellingen van de weersmodellen kloppen, maar de metingen kunnen steden en gemeenten ook helpen om een klimaatbeleid uit te stippelen. Ze kunnen dankzij het Vlinderproject nagaan waar ze bijvoorbeeld beter inzetten op ontharding en de aanleg van natuurlijke bodems om het hitte-effect te counteren.