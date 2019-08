Twee weken voor start van nieuwe schooljaar zoekt Bernardustechnicum nog drie leerkrachten: “Maar we panikeren nog niet” Ronny De Coster

22 augustus 2019

18u41 1 Oudenaarde Nadat hij vorig schooljaar leerlingen moest vrijstellen van een examen Frans omdat er voor dat vak maar geen leraar te vinden was, heeft de directeur van het Bernardustechnicum toch iemand gevonden. “Nog maar pas: gisteren zaten we nog zonder”, bekent Patrick Vansteenbrugge. Maar intussen heeft hij op goed een week voor de start van het nieuwe schooljaar wel nog drie andere vacatures open.

Wekenlang zaten derdejaars van de afdeling Handel aan de technische middelbare school in Oudenaarde vijf uur per week in de studie in plaats van in de Franse les. De vakleerkracht Frans was ziek gevallen en het lukte de school maar niet om een vervanger te vinden. Ten einde raad besliste de school toen zelfs dat er geen examen Frans werd georganiseerd.

Directeur Patrick Vansteenbrugge heeft er intussen alweer een lange zoektocht opzitten en tot op vandaag leek het maar niet te lukken om een leerkracht Frans te vinden. “Deze middag raakte de vacature dan toch opgevuld”, vertelde Vansteenbrugge donderdagavond.

Niet meer kiezen

Maar daarmee zijn nog lang niet al zijn zorgen van de baan. “We zijn nog op zoek naar een leerkracht wiskunde, wetenschappen, elektromechanica. Ik ben nog niet aan het panikeren, maar stel toch vast dat het almaar moeilijker wordt om leerkrachten te vinden. Het is een algemeen probleem in het onderwijs. Vroeger kwamen kandidaten solliciteren, nu moeten wij veel energie stoppen om mensen te vinden. Dat wil ook zeggen dat wij niet meer kiezen uit een aanbod van kandidaten. De rollen zijn omgekeerd: de leerkrachten kunnen hun keuze maken uit verschillende jobaanbiedingen”, stelt Vansteenbrugge vast.