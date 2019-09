Twee verdachten van brandstofdiefstallen gevat op industrieterrein ‘De Bruwaan’ Ronny De Coster

05 september 2019

15u35 0 Oudenaarde Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, vraagt de aanhouding van twee mannen die op de industriezone De Bruwaan waren betrapt, toen ze brandstof uit vrachtwagens willen stelen.

De feiten speelden zich af in de nacht van dinsdag op woensdag. De politie Vlaamse Ardennen werd opgeroepen voor een poging diefstal in het industriepark ‘De Bruwaan’ in Oudenaarde. Bij hun aankomst zagen de agenten twee mannen zich verschansen achter een geparkeerde auto. Bij verdere controle door de politiediensten bleek dat de mannen probeerden om brandstof uit vrachtwagens te stelen.

Twee Russen

De verdachten, een 42-jarige en een 29-jarige man, beiden van Russische nationaliteit, werden gearresteerd. Ze worden op vordering van het parket OVL voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van poging diefstal met braak. Het parket vraagt hun aanhouding.