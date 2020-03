Twee van de 1.200 leerlingen opgedaagd in GO! Atheneum in Oudenaarde Ronny De Coster

16 maart 2020

11u23 30 Oudenaarde In het GO! Atheneum in Oudenaarde zijn maandagochtend slechts twee van de 1.200 leerlingen opgedaagd. “Al onze leerlingen starten deze namiddag met een digitaal lessenrooster”, kondigt directeur Ann Van Landuyt aan.

Zes personeelsleden zijn vandaag in het GO! Atheneum aanwezig. “Voor onze twee campussen is er elk een directeur, iemand die aan het onthaal en telefonisch vragen kan beantwoorden en een leerkracht die de opvang organiseert”, verduidelijkt directeur Ann Van Landuyt de bezetting.

Digitale lessen

In de voormiddag is de school gestart met online lessen, bestemd voor de leerkrachten. “Zij krijgen toelichting over de manier waarop zij de komende weken de leerlingen via ons digitale schoolplatform Smartschool les zullen geven. We starten daarmee deze namiddag”, zegt het schoolhoofd. Alle leerlingen van het GO! Atheneum kregen al een digitaal lessenrooster doorgestuurd, dat ze onder begeleiding van hun vakleerkrachten afwerken. “Geen nieuwe leerstof, maar remediëring en herhalingen, maar ook oefeningen en het verder uitdiepen. Want het zou helemaal geen goede zaak zijn mochten leerlingen nu weken niets te leren hebben”, besluit de directeur.