Twee teams van Olsa Brakel in quarantaine, nadat speler positief test op covid-19 Ronny De Coster Frank Eeckhout

11 september 2020

09u32 8 Oudenaarde Bij voetbalclub Olsa Brakel moeten de spelers van twee teams in quarantaine, nadat deze week een voetballer positief is getest op covid-19.

“Een speler die voetbalt bij de U19 en de Beloften is positief getest”, bevestigt Marnic Watté, coördinator en profieltrainer bij Olsa Brakel. “We hebben daarop de voorgeschreven procedure gevolgd. Dat wil zeggen, dat alle andere spelers waarmee de positief geteste voetballer in contact is geweest, ook werden getest. Het gaat om twee teams: de U19 en de Beloften. Vanzelfsprekend zijn alle trainingen en wedstrijden van die ploegen voorlopig opgeschort. Ook de twee teams waartegen ze deze week een oefenmatch hebben gespeeld, zijn ingelicht”, zegt Watté.

Testresultaten afwachten

Alle leden van die U19 en Beloften van Olsa zijn donderdag getest op covid-19. “We verwachten de uitslag zaterdag of zondag. In afwachting moeten al die spelers in quarantaine blijven. Dat wil zeggen dat zij uiteraard ook niet naar school mogen. Voor hun klasgenoten zijn er voorlopig geen maatregelen te nemen. Dat zou pas het geval zijn als de testen positief zijn”, legt Marnic De Watté uit.