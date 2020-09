Twee spelers van KSV Oudenaarde besmet met corona: “Nu testresultaten van alle teamgenoten afwachten” Ronny De Coster

16 september 2020

18u32 12 Oudenaarde Twee spelers van voetbalclub KSV Oudenaarde zijn met het coronavirus besmet. Het gaat om voetballers van de eerste ploeg en de beloften.

“De twee betrokken spelers zijn uiteraard in quarantaine geplaatst”, vertelt Kurt Vandeputte, voorzitter van de voetbalclub. “Intussen hebben ook alle spelers van de eerste ploeg en de beloften en de leden van onze sportieve staf een coronatest afgelegd. De meeste resultaten zijn intussen binnen en blijken allemaal negatief. Het is nog wacht op verder nieuws”, zegt Vandeputte. In afwachting zijn er geen trainingen, maar de leden van de twee teams moeten niet in quarantaine. Dat zou wel het geval zijn als er meer besmettingen volgen. “Vanaf vijf besmettingen zouden we niet meer mogen spelen. Maar dat is op dit moment dus zeker nog niet aan de orde”, benadrukt Vandeputte.