Twee mannen voor de rechter na diefstal met geweld en bezit en verkoop van drugs LDO

25 juni 2020

11u41 0 Oudenaarde Een 41-jarige man uit Ronse en een 26-jarige man uit Oudenaarde hebben zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal met geweld en het bezit en de verkoop van drugs. Het parket vordert straffen van 36 en 30 maanden cel en boetes van 8.000 euro.

De twee mannen gingen in augustus 2018 langs bij kennissen in een woning in Oudenaarde, waar de situatie al snel escaleerde. Eén van de twee beklaagden viel de bewoonster aan en stal 65 euro, de gsm’s van de aanwezigen en de televisie. Hij zou dat gedaan hebben omdat de vrouw hem nog geld moest.

Versteend in hoekje

De feiten speelden zich in het drugmilieu af, want beide beklaagden zijn ook gedagvaard voor bezit en verkoop van cocaïne. De 26-jarige beklaagde ontkent dat hij betrokken was bij de diefstal. Hij zou niet op de hoogte geweest zijn van de problemen tussen de andere betrokkenen en stond volgens getuigen als versteend in een hoekje van de kamer. Hij geeft wel toe dat hij drugs heeft gedeald. De 41-jarige man geeft dan weer toe dat hij de diefstal heeft gepleegd, maar houdt vol dat hij geen drugs heeft gedeald.

De twee mannen kennen op 24 september hun straf.