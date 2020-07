Twee maand lang zomerterras op de Markt: “We brengen weer leven in de brouwerij” Ronny De Coster

08 juli 2020

15u30 11 Oudenaarde Zeven horecazaken baten vanaf morgen twee maanden lang samen een terras uit op het witte plein van de Markt in Oudenaarde.

We serveren zomerse drankjes en hapjes. Alleen op de zon is het nu nog even wachten”, bedenkt Boris Labie, uitbater van het café Adriaen Brouwer. Van hem komt het idee voor de zomerse bar. Nog zes andere horecazaken nemen eraan deel: Kaffee Hyppo, zaal Harmonie Oudenaarde, café De Carillon, Fuzzy Duck en Secreto. “Ons terras zal elke dag (behalve op maandag en dinsdag) open zijn van 11 tot 23 uur. Op donderdag (marktdag), beginnen we al om 9 uur. We zijn het stadsbestuur heel dankbaar omdat het ons groen licht geeft om van de Markt de komende twee maanden een heel gezellig plein te maken”, besluit Boris.