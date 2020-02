Twee jaar cel voor crimineel met vakantiehuisje in de Ardennen waar plantage is ondergebracht: “Ik wist van niks” VHS

05 februari 2020

17u54 1 Oudenaarde De rechter in Kortrijk heeft een bende veroordeeld die in een vakantiehuis in de Ardennen een cannabisplantage met zowat 1.120 planten had uitgebouwd. De eigenaar van de woning, Tom W. (36) uit Oudenaarde, zat in de cel toen de politie de plantage ontdekte. Hij zou vanuit de cel alles geregeld hebben met een clandestiene gsm.

De ontdekking van de cannabisplantage is eigenlijk het gevolg van een drugsonderzoek rond Giaro V. (30) uit Brugge. Telefonieonderzoek bracht een aantal verdachten in beeld, waaronder Tom W., een man uit Oudenaarde die in de cel zit voor drugsfeiten. Uit de gesprekken leidde de politie af dat diens vakantiehuis in de Ardennen blijkbaar niet alleen diende om te genieten van de rust en de natuur. Toen een warmtecamera boven het huis werd gepiloteerd, registreerde die een abnormale warmte. Die bleek afkomstig uit de kelder, waar de plantage was ondergebracht.

Eén keer geoogst

Uiteindelijk werden zeven mensen voor de rechter gebracht, uit Brugge, Oudenaarde, Zulte en Peer. Die ontkenden allemaal fors ook maar iets met de zaak te maken te hebben. Volgens het openbaar ministerie was er voor de ontdekking van de plantage al één keer geoogst, goed voor een winst van 124.500 euro. Tom W. zei het niet te weten. “Ik had het huis verhuurd, wist ik veel dat er een cannabisplantage werd ingericht”, klonk het. De rechter geloofde er niks van. W. kreeg twee jaar cel en moet 8.000 euro boete betalen. De anderen werden lichter gestraft. De rechter sprak ook een verbeurdverklaring uit van in totaal 38.000 euro.