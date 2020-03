Twee gewonden bij ongeval op kruispunt Hauwaart en Holleweg in Mater Ronny De Coster

08 maart 2020

14u32 2 Oudenaarde Bij een verkeersongeval deze middag op het kruispunt van de Hauwaart (N8) en de Holleweg in Mater zijn twee bestuurders gewond geraakt.

De crash gebeurde toen één van auto’s, die van de richting Brakel kwam, rechtsommekeer wou maken. Bij dat manoeuvre merkte de chauffeur niet of te laat op, dat vanuit de richting Oudenaarde een wagen kwam aangereden. De bestuurder van die auto kon een aanrijding niet meer vermijden. Na de klap kwam de aanrijdende wagen aan de overkant tot stilstand tegen twee bomen. In zijn vaart had de auto ook een bakstenen duiker geraakt.

Beide chauffeurs gewond

Beide chauffeurs raakten bij de klap lichtgewond. Ze zijn naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. Een team van de brandweerpost Oudenaarde kwam ter plaatse om de brokstukken van de betrokken auto’s op te ruimen.