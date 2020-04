Twee corona-patiënten mochten Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde verlaten: nog 18 zijn opgenomen Veiligheiscel zoekt extra zorg- en verpleegkundigen voor verschillende zorginstellingen en woonzorgcentra in Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem Ronny De Coster

24 april 2020

17u15 0 Oudenaarde Het aantal coronapatiënten in de regio van de politiezone Vlaamse Ardennen daalt. Zowel in het ziekenhuis als in de pre-triagepost zijn er minder patiënten. “AZ Oudenaarde verzorgt momenteel 18 bevestigde coronapatiënten. Bovendien konden deze week twee coronapatiënten op de afdeling Intensieve Zorgen met succes van de beademing gehaald worden. Ook in de pre-triagepost zijn er minder patiënten, maar deze daling betekent niet dat we de regels aan onze laars kunnen lappen. We moeten voorzichtig zijn”, zegt de intergemeentelijke veiligheidscel. Ze is ook op zoek naar extra zorg- en verpleegkundigen om ondersteuning te bieden in de verschillende zorginstellingen of woonzorgcentra in Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem

Goed nieuws uit AZ Oudenaarde: twee coronapatiënten op de afdeling Intensieve Zorgen konden deze week met succes van de beademing gehaald worden. “ De eerste beademde coronapatiënt werd inmiddels in goede gezondheid ontslagen uit het ziekenhuis, de tweede beademde patiënt mocht de afdeling Intensieve Zorgen verlaten en herstelt momenteel in een gewone kamer”, aldus AZ Oudenaarde. “We merken in het algemeen een daling van het aantal coronapatiënten, er worden nu 18 bevestigde coronapatiënten behandeld in het ziekenhuis. 1 coronapatiënt wordt verzorgd op de afdeling Intensieve Zorgen.” Sinds de start van de crisis behandelde het ziekenhuis 65 bevestigde coronapatiënten.

Minder coronaconsultaties

In Oudenaarde werd in het begin van de coronacrisis een pre-triagepost opgericht, om een toevloed van coronapatiënten op de spoed te kunnen vermijden. De pre-triagepost onderzoekt elke dag patiënten die door hun huisarts worden doorverwezen voor een coronaconsultatie. 650 patiënten werden sinds de start van de crisis onderzocht in de pre-triagepost. “De voorbije weken merken we een lichte daling in de cijfers van zowel het ziekenhuis als de pre-triagepost. Toch blijft het heel belangrijk om de maatregelen te blijven volhouden. Bij de afbouw van de maatregelen is het niet de bedoeling dat iedereen alle richtlijnen zomaar aan hun laars kan lappen, want zo riskeren we opnieuw naar af te moeten”, aldus de veiligheidscel.

Gratis mondmasker voor iedere inwoner

Eerder deze week raakte al bekend, dat de intergemeentelijke veiligheidscel bij Think Pink 60.000 mondmaskers heeft besteld om te anticiperen op de afbouw van de maatregelen. “Elke inwoner van de gemeenten binnen onze veiligheidscel (Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem) willen we een gratis, herbruikbaar mondmasker geven. Momenteel werken de verschillende gemeentebesturen een draaiboek uit om de verdeling vlot te laten verlopen”, zegt de veiligheidscel.

Oproep voor zorg- en verpleegkundigen

De intergemeentelijke veiligheidscel is op zoek naar extra zorg- en verpleegkundigen om ondersteuning te bieden in de verschillende zorginstellingen of woonzorgcentra in Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem. “Er is geen algemeen tekort, maar we zoeken extra zorg- en verpleegkundigen die kunnen bijspringen als versterking in instellingen waar er bijvoorbeeld personeelsuitval is. Alle zorgkundigen zijn welkom, ook indien ze slechts af en toe kunnen bijspringen”, zegt de veiligheidscel. Zorg- en verpleegkundigen die een handje willen toesteken, kunnen een mailtje sturen naar corona@oudenaarde.be.