Twee clublengtes afstand en na het spelen meteen naar huis: toch druk op openingsdag van Golf & Country Club Oudenaarde Lieke D'hondt

04 mei 2020

17u28 0 Oudenaarde Golfers mogen hun favoriete sport opnieuw beoefenen en dat hebben ze in ook in Golf & Country Club Oudenaarde duidelijk gemerkt. Meer dan tweehonderd sportievelingen kwamen er golfen, met respect voor de nieuwe regels. “Op een normale maandag zien we hier zo’n 80 mensen, iedereen stond duidelijk te popelen om terug te komen.”

Een kleine twee maanden heeft alles stilgelegen in de Golf & Country Club op de grens tussen Oudenaarde en Wortegem-Petegem, maar nu trekken de leden er weer van hole naar hole om hun beste slagen boven te halen. Het gaat er tijdens deze coronacrisis wel net iets anders aan toe dan voordien.

“Eén van de grote verschillen is dat de leden altijd moeten reserveren, niet alleen om de baan op te gaan, maar ook om in de oefenzone in te slaan”, zegt general manager Gunther Beeckman. “Ook bijzonder zijn de hulpstukken die we in de holes hebben geplaatst. Daardoor vallen de golfballen niet in de hole, maar blijven ze erop liggen. De spelers hoeven dus niet met hun handen in de hole te reiken en kunnen het balletje makkelijk oprapen zonder de cup van de hole aan te raken. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de spelers op diverse plaatsen hun handen kunnen ontsmetten en uiteraard blijft de social distancing ook van kracht. De regel is dat we altijd twee clublengtes afstand houden van elkaar.” Een andere belangrijke regel: de leden moeten na hun potje golf meteen naar huis. “Het restaurant en clubhuis blijven nog even dicht. Daardoor boeten we helaas wat in aan gezelligheid, normaal een belangrijk deel van onze club.”

Druk voor een maandag

Toch zijn er maandag al meteen meer dan tweehonderd golfers op de afspraak, stuk voor stuk dolgelukkig dat ze opnieuw mogen golfen. Ze doen dat alleen, per twee of per drie. Lessen kunnen ze nog niet volgen en ook de wedstrijden gaan niet door, maar dat deert na twee maanden stilzitten niet.

“Je ziet het al als je de parking bekijkt: het is druk vandaag”, zegt Beeckman. “Op een normale maandag zien we hier zo’n 80 mensen, maar iedereen stond duidelijk te popelen om terug te komen. Vandaag zijn er meer dan tweehonderd leden komen opdagen.”

Tijdens de sluiting hebben we vooral veel snoeiwerk gedaan en een nieuw pad aangelegd. Dat zijn werken die de spelers normaal hinderen General manager Gunther Beeckman

Zij kunnen sporten op het keurig onderhouden golfterrein, want het personeel van de club heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. “We hebben vooral veel snoeiwerk gedaan en we hebben ook een nieuw pad aangelegd”, verduidelijkt Beeckman. “Dat zijn werken die normaal voor hinder zorgen bij de spelers, dus we zijn tevreden dat we dat in tussentijd al gedaan hebben.”

Meeste inkomsten uit abonnementen

De coronacrisis heeft wel, net als in andere sectoren, een financiële weerslag op de Golf & Country Club. “We lopen nu vooral inkomsten mis van de greenfees. Dat zijn de bijdragen die niet-leden betalen als ze bij ons komen golfen. Voor april zal dat neerkomen op zo’n 30.000 euro. In mei kan dat bedrag makkelijk hoger liggen, al hopen we dat we tegen het einde van de maand opnieuw niet-leden mogen verwelkomen. Daarnaast is de tijdelijke sluiting van ons restaurant natuurlijk ook een streep door de rekening. Al valt de financiële schade voor onze club al met al nog mee, want het grootste deel van onze inkomsten bestaat uit de abonnementen. Mocht de coronacrisis toegeslagen hebben in november of december, op het moment dat de leden hun lidgeld betalen, zouden we er slechter voor gestaan hebben”, besluit Beeckman.