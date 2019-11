Twee chauffeurs zwaargewond bij frontale klap in Bevere Ronny De Coster

11 november 2019

10u08 15 Oudenaarde Bij een zwaar verkeersongeval deze ochtend in de Deinzestraat in Bevere zijn twee chauffeurs zwaargewond geraakt. Politie en brandweer hebben de weg afgesloten.

Het ongeval is gebeurd rond kwart voor negen op de weg van Oudenaarde naar Kruishoutem.

In de buurt van het kruispunt met de Industriezone De Bruwaan reden twee personenwagens frontaal op elkaar. Volgens een getuige week een van de auto’s van weg af en kon de andere chauffeur hem niet meer ontwijken.

De klap was zwaar. Een van de bestuursters zat gekneld in de auto. Een team van de brandweerpost Oudenaarde had flink wat werk om het slachtoffer te bevrijden.

Beide chauffeurs zijn zwaargewond afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde. Ze verkeerden niet in levensgevaar.

Als gevolg van het ongeval is de Deinzestraat afgesloten voor alle verkeer.