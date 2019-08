Trouwe supporter Eric De Bock viert honderd jaar KSV Oudenaarde: “Hoge toppen en diepe dalen gekend, maar altijd supporter gebleven” Lieke D'hondt

23 augustus 2019

12u07 0 Oudenaarde KSV Oudenaarde viert dit jaar haar honderdste verjaardag. Eric De Bock (85), erevoorzitter van supportersclub The Pink Panther en één van de oudste supporters volgt het reilen en zeilen van de voetbalclub al 78 jaar. “Het voetbal, dat is mijn lang leven.”

Eric is zeven jaar als hij voor het eerst naar het voetbal in Oudenaarde gaat kijken. Hij is meteen verkocht en zal het team nooit in de steek laten. De ploeg van zijn stad heeft na al die jaren dan ook nog steeds een grote plaats in zijn hart. “Ik heb zelf nooit bij de club gespeeld, want dat mocht niet van mijn moeder. Ik kon nochtans goed voetballen en ging met mijn vrienden regelmatig spelen op een weide naast het voetbalplein. Ondertussen is die weide het reserveplein van KSVO. Ik weet nog goed dat ik daar eens een bal op mijn oog heb gekregen. Ik ben toen zes weken op rij naar de oogarts moeten gaan”, vertelt hij.

De liefde voor het voetbal is groot, want Eric volgt bijna elke match. Eerst gaat hij kijken naar zijn vrienden die bij de jeugdploegen spelen, later gaat hij naar bijna elke match. “Behalve in de periode dat ik ziek ben geweest, ging ik elk weekend kijken. Zelfs naar de matchen op verplaatsing. Ik probeerde wel zo weinig mogelijk op te vallen. Voor mij geen truitje of sjaal van KSVO. Niemand moest weten dat ik supporter was van Oudenaarde. Zelfs als we kampioen speelden, bleef ik heel rustig. Ik liep niet op het plein, maar bleef rustig staan om te applaudisseren. Al durfde ik wel eens te roepen op de scheidsrechter als hij een fout maakte”, geeft Eric toe.

Sportieve hoogtes en laagtes

KSV Oudenaarde heeft in een eeuw voetbal sportieve hoogtes bereikt en diepe dalen gekend, maar supporter van het eerste uur Eric blijft zijn ploeg altijd steunen. “Eén van de mooiste hoogtepunten is voor mij het seizoen van 1980. Toen zijn we gepromoveerd naar tweede klasse. Dat was met tien spelers van Oudenaarde en één van Brugge. Ik herinner me dat seizoen ook een match op Beerschot. Het was maart, maar ijskoud. De eindstand was 0-0 en de supporters van Beerschout hebben toen de ruiten van onze bus ingegooid.” De periode in tweede klasse is kort, want in 1983 valt Oudenaarde er al weer uit. “Daarna zijn we enkele seizoenen blijven zakken. Het grootste dieptepunt was toen we naar tweede provinciale moesten. De emoties liepen trouwens hoog op tijdens zulke degradatiematchen. We gingen soms in tranen naar huis. Maar hoewel het leuker is om te winnen, bleef ik toch naar elke wedstrijd kijken.”

Lief en leed

KSVO Oudenaarde maakt sinds haar oprichting in 1919 ook los van het sportieve enkele gitzwarte dagen mee. Speler Johny Vander Beken sterft in 1971 na een zwaar verkeersongeval, net als Viktor De Cocker in 2015. “Bram De Caluwé, Klaas De Mey, Elie Van Houtte, Joseph Deweer… we hebben van zo veel mensen te vroeg afscheid moeten nemen. Ik herinner me vooral het overlijden van Johny Vander Beken. Hij was een echte Oudenaardist, iedereen kende hem goed en hij was heel geliefd. Op zo’n moment deel je echt lief en leed met de club. Het feit dat je dat samen kan verwerken en herdenken, maakt het wel iets makkelijker om erover te praten.”

Nieuw stadion

Ondertussen kan Eric zelf niet meer gaan kijken in het stadion. “Ik mis het wel, maar de benen willen al vier jaar niet meer mee en al dat opjagen is ook niet goed voor mijn hart. Gelukkig houdt Patrick Reynaert, een andere trouwe supporter, me wel op de hoogte. Hij belt me zelfs tijdens de match op als er een goal is gescoord.”

Eric droomt nog van een mooie toekomst voor KSVO, het liefst met wat betere sportieve prestaties na de degradatie naar tweede amateur vorig seizoen. “Ik hoop dat we snel terug kunnen promoveren naar eerste amateur, de vroegere tweede klasse. Er mag ook werk gemaakt worden van een nieuwe tribune, of een nieuw stadion. Dat zou nog beter zijn”, glimlacht Eric.