Tricolore of Vlaamse burgemeesterssjerp: “Waarom geen sjerp in de regenboogkleur?” Lieke D'hondt Ronny De Coster en Frank Eeckhout

30 september 2019

17u56 0 Oudenaarde De Vlaamse regering is gevormd en de eerste beslissingen zijn bekend. Zo zullen Vlaamse burgemeesters voortaan mogen kiezen of ze een Belgische of Vlaamse burgemeesterssjerp dragen. Ook de opkomstplicht verdwijnt. De meningen over deze beslissingen lopen bij de burgemeesters in de Vlaamse Ardennen uiteen.

In Maarkedal en Horebeke zullen inwoners hun burgemeesters bij officiële gelegenheden wellicht een Vlaamse sjerp zien dragen. “Als het in de gemeente over nationale zaken of aangelegenheden gaat, zoals een bezoek van de koning, zal ik mijn Belgische sjerp dragen”, zegt de burgemeester van Horebeke Cynthia Browaeys (Volksbelangen). “Gaat het over provinciale of gemeentelijke zaken, zoals huwelijken of jubilea, zal ik kiezen voor de Vlaamse sjerp.”

In Brakel, Gavere, Zottegem en Wortegem-Petegem zal de tricolore sjerp de standaard blijven. “Natuurlijk blijf ik de Belgische sjerp dragen.”, zegt de Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld). “En mocht de Vlaamse regering mij dit ooit verbieden, laat ik zelf een sjerp maken in de regenboogkleur als teken van verdraagzaamheid. De goden vervelen zich, vandaar deze slechte maatregel.” Luc Vander Meeren (Open Vld), de burgemeester van Wortegem-Petegem, houdt dan weer vast aan traditie. “De tricolore sjerp is symbolisch en heeft enige folklore. Je kan er ook duidelijk het onderscheid tussen burgemeesters en schepenen mee maken, want schepenen hebben een zwart-gele sjerp.”

Afschaffing opkomstplicht

Ook de meningen over de afschaffing van de opkomstplicht bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen lopen uiteen in de Vlaamse Ardennen. De Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) kan er alvast mee leven. “De kiezers die in het verleden niet kwamen opdagen, werden toch niet gesanctioneerd. Met de afschaffing van de opkomstplicht heb ik dus geen probleem.” Ook de Oudenaardse burgemeester Marnic Demeulemeester (Open Vld) is voor de afschaffing. “Iedereen heeft de kans om te gaan stemmen, maar niemand zou verplicht moeten worden. Dat is al lang mijn standpunt en dat van mijn partij.” Voor de Gaverse burgemeester Denis Dierick (Open Vld) mag de opkomstplicht zelfs op federaal niveau verdwijnen.

Proteststemmers

Stefaan Devleeschouwer van Brakel wil de opkomstplicht wel behouden. “Stemmen is een plicht, ook al ziet mijn partij Open Vld dit anders. Wie deze plicht niet vervult uit luiheid, besluiteloosheid of gebrek aan geloof in de politiek, moet door de politiek gestimuleerd worden om toch naar de stembus af te zakken en zijn burgerplicht te vervullen. Niet meer verplicht gaan stemmen wil zeggen dat men Pontius Pilatus speelt en de beslissing aan anderen over laat.” Collega Jenne De Potter (CD&V) uit Zottegem betreurt de afschaffing eveneens. “Onze voorouders hebben jarenlang gevochten voor dat stemrecht en nu wordt dat weggegooid. Het is niet omdat er veel proteststemmen zijn dat de opkomstplicht moet afgeschaft worden. Ook de proteststemmers moeten gehoord worden.” Ook Cynthia Browaeys uit Horebeke is de opkomstplicht genegen. “Democratie houdt ook plichten in”, reageert ze.