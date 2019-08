Tributebands spelen muziek van Blondie, Metallica en Bon Jovi op Bizonrock Eine Ronny De Coster

30 augustus 2019

17u02 0 Oudenaarde De VoadersChiro uit Eine is volop bezig met de opbouw van het festivalterrein voor Bizonrock, dat zaterdagavond plaatsvindt op het Ohioplein in Eine. Op de affiche: tributebands die de muziek speelvan Blondie, Metallica en Bon Jovi.

De organiserende VoadersChiro is een groep die er al elf jaar voor zorgt dat de Chriro van Eine een financieel steuntje krijgt. Onder meer de bouw van de nieuwe lokalen is mee gefinancierd met de opbrengst van intussen al tien edities van Bizonrock.

Leningen afbetalen

“Maar er zijn nog leningen af te betalen. We gaan er dus nog niet mee stoppen”, verzekert Geert Van Laecke. Vorig jaar lokte het festival wel 2.000 toeschouwers. Het voorprogramma begint om 16 uur met een optreden van The Jack London Show. Om 17.45 uur spelen De Tallongs.

Tributebands

Blondie performed by Back to Blondy uit Nederland komt rond 19 uur op het podium. Dan volgen Metallicatributeband Metalmania en Bad Medicine een tributeband die de muziek speelt van Bon Jovi. Om halfeen brengt Bizkit Park hulde aan de nu-metal. De toegang is gratis.

Meer info: www.bizonrock.be