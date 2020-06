Triathon van Vlaanderen gaat door met maximaal 200 deelnemers en zonder publiek in Oudenaarde Ronny De Coster en Kristophe Thijs

20 juni 2020

06u24 1 Oudenaarde De Triatlon van Vlaanderen 2020 op 5 juli in Oudenaarde kan doorgaan, maar met strikte coronamaatregelen. Er mogen maximaal deelnemers starten en die moeten het stellen zonder supporters, want publiek is niet toegelaten. De wedstrijd voor kinderen is geschrapt.

De wedstrijd in Oudenaarde is meteen de eerste triatlon die in Vlaanderen plaatsvindt. De Triatlon van Vlaanderen is een organisatie die volledig door vrijwilligers wordt georganiseerd en heeft de voorbije jaren een stevige reputatie opgebouwd.

Back to basics gaan

“In nauwe samenwerking met de Stad Oudenaarde en de veiligheidsdiensten werden ook een pakket maatregelen ontwikkeld om de veiligheid van de deelnemers te verzekeren”, zegt organisator Rob Woestenborghs. “We willen de nood aan sport die echt leeft bij de Vlaming beantwoorden met dit positief initiatief. Door te focussen op de individuele beleving van de atleet en alle randactiviteiten te schrappen, kunnen we de veiligheid van de deelnemers garanderen. Normaal werd Triatlon van Vlaanderen dit jaar een echt feest met ook een cross-triatlon en trailrun, maar de omstandigheden verplichten ons om echt back to basics te gaan met de kwart- en de achtste triatlon. We zijn er wél in geslaagd om ook de duatlon te laten plaatsvinden en zijn daar heel tevreden over”, zegt Woestenborghs.

Geen publiek, geen podium, geen kids

Maximaal 200 atleten kunnen deelnemen. Ze moeten strikt de hygiëne en circulatie-maatregelen opvolgen. “We focussen zuiver op pure sportbeleving en schrappen de podiumceremonie. De bekendmaking van de uitslag gebeurt per mail naar de deelnemers en ’s avonds op de website.We voorzien een rolling start vanuit verschillende boxen bij het zwemmen, een streng non-drafting op het prachtige fietsparcours en een no-touch-bevoorrading met een herbruikbare beker die deelnemers ontvangt bij je startpakket”, licht de organisator toe. Als gevolg van de coronamaatregelen is de voorziene wedstrijd voor kids geschrapt.

Meer info: www.triathlonvanvlaanderen.be