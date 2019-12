Trek je loopschoenen aan voor de MPI Go! Run in Eine Ronny De Coster

10 december 2019

13u24 0 Oudenaarde Wandelaars en joggers hebben volgende zaterdag afspraak aan het MPI ’t Craeneveld in Eine voor de MPI Go! Run. De opbrengst van het evenement gaat naar de inrichting van een zandparadijs voor de school.

“We hebben drie wandel- en joggingparcours uitgestippeld, die allemaal richting Marolle gaan. De route van 4 kilometer is helemaal rolstoel- en kinderwagenvriendelijk en dan zijn er ook nog omlopen van 8 en 12 kilometer”, legt mede-organisator Dirk Van Maelzaeke uit. Deelnemers kunnen vrij starten tussen 14 en 15 uur, maar de kidsrun (voor kinderen tot 12 jaar) start in groep om 14 uur. Inschrijven gebeurt te plaatse en kost 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor deelnemers tot 16 jaar. Gezinnen betalen maximaal 10 euro. Tijdens de tocht is er muziek met onder meer een optreden van Weekend Stranger.

Zandparadijs inrichten

De MPI Go! Run maakt voor het eerst deel uit van het Oudenaards Loopcriterium en vorm ook het eerste evenement op die kalender. De opbrengst van het wandel- en joggingevenement gaat naar de inrichting van een zandparadijs voor het MPI ’t Craeneveld. De school is ook de start en aankomstplaats. Adres: Serpentstraat 63 in Oudenaarde.