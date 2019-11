Trajectcontrole op N8 tussen Oudenaarde en Kluisbergen moet in voorjaar 2020 werken Ronny De Coster

28 november 2019

16u57 16 Oudenaarde De camera’s voor de trajectcontrole op snelheid op de N8 tussen Oudenaarde en Kluisbergen moet in de lente van volgend jaar operationeel zijn, net zoals op 120 ander plaatsen in Vlaanderen zo’n systeem actief moet zijn.

Tot vorig jaar hielden flitscamera’s in het centrum van Melden de snelheid van het verkeer nog in toom, maar in oktober haalde het Agentschap Wegen en Verkeer de flitskasten weg. Ze kondigde aan, dat begin dit jaar een trajectcontrole zou ingevoerd worden.

Wachten op software

De camera’s werden geplaatst, maar hebben nog niet gewerkt. Dat uitstel had kennelijk te maken met de software. Het was wachten tot de federale politie de gunningsprocedure had afgerond voor het verkrijgen van de nodige computerprogramma’s om aan de slag te gaan met het systeem. Dat probleem is intussen van de baan.

“Tegen de lente van 2020 treden 121 trajectcontroles in werking op de Vlaamse wegen. De camera’s van 54 trajectcontroles zijn al geïnstalleerd, de plaatsing van 67 andere is nog aan de gang”, zegt zegt Veva Daniels, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Onderstaande kaart toont al de verwachte trajectcontroles in Vlaanderen