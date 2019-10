Tot 4 jaar cel voor inbrekers die kluis stelen uit krantenwinkel Lieke D'hondt

24 oktober 2019

13u59 0 Oudenaarde Twee inbrekers die op 4 december 2018 hebben ingebroken bij een krantenwinkel in Nederename. kennen hun straf. De 28-jarige V.K. is veroordeeld tot een celstraf van één jaar, de 43-jarige J.F. moet vier jaar naar de cel en een boete van 4.000 euro betalen.

Het duo slaagde erin via het dak binnen te geraken in de krantenwinkel in de Oudstrijdersstraat. Ze gingen aan de haal met een kluis waar onder meer krasbiljetten en een portefeuille in lagen. Ook het geld in de kassa namen ze mee. De twee inbrekers vluchtten vervolgens weg, maar konden onderschept worden door de politie. Zij waren verwittigd door de eigenaars van de krantenwinkel die op de bewakingsbeelden hadden gezien dat er inbrekers in de winkel waren. De 43-jarige inbreker bleek al geseind te staan en heeft een goed gevuld strafblad. Hij moet nu vier jaar naar de cel. Zijn 28-jarige kompaan met een blanco strafblad is veroordeeld tot één jaar cel. De man heeft ondertussen al tien maanden in voorhechtenis gezeten en krijgt een uitstel voor de rest van zijn straf.