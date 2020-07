Tot 350 euro boete als je glas meeneemt naar de Donkvijver in Oudenaarde: “Pure discriminatie”, vindt Groen Ronny De Coster

02 juli 2020

18u37 6 Oudenaarde Drinken uit een glazen flesje, dat is voortaan verboden voor bezoekers van de Donkvijver. Overtreders riskeren een GAS-boete tot 350 euro. Opmerkelijk: de partij Groen stemde tijdens de gemeenteraad tegen dat nieuwe reglement.

“Het gebeurt vaak dat bezoekers van de Donkvijver drinkglazen of glazen flessen meebrengen en helaas laten sommigen die er ook gewoon achter. Dat is gevaarlijk waneer glas breekt, vooral omdat veel mensen op de ligweide ook op blote voeten lopen”, motiveert schepen Peter Simoens (Open Vld) waarom de stad niet wil dat glazen flessen nog worden meegenomen.

GAS-boete

Minderjarige overtreders riskeren een GAS-boete tot 175 euro. Voor volwassenen kan de boete oplopen tot 350 euro. Oppositiepartij Groen is tegen het verbod. “Het is discriminatie”, zegt aanvoerster Elisabeth Meuleman.

“Wie iets wil drinken uit een glas, wordt nu verplicht om op het terras van The Outsider te gaan zitten. Want daar mag het wél. Dit is een vorm van oneerlijke concurrentie. Nochtans: op dat terras kunnen bezoekers òòk een glas breken en op blote voeten lopen. De stad kan beter nog meer sensibiliseren en ondergrondse glascontainers plaatsen. Oudenaarde zet nog maar eens een stap naar de privatisering van de Donk, terwijl dat toch een openbaar domein en dus van iedereen is. Op de duur zal misschien ook een frigobox daar verboden worden”, bedenkt Meuleman. Haar partij stemde tijdens de gemeenteraad tegen het reglement, terwijl de sp.a zich onthield. De meerderheid keurde het goed.